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ТЭК 20.05.2020 19:10

Нефть уверенно растет после выхода данных о запасах в США, Brent $35,72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок прибавляют в среду более 3% после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на неожиданное сокращение запасов нефти в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $35,72 за баррель, что на $1,07 (3,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,08 (3,38%) - до $33,04 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов -на 3,8 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. В то же время они прогнозировали снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Как пишет MarketWatch, ближний конец кривой фьючерсов на WTI в понедельник перешел в бэквордацию (июньский контракт стал стоить дороже июльского). Это является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах", отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

С начала месяца нефть WTI подорожала на 70%, после обвала в апреле, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже нуля, пишет Bloomberg.

Между тем некоторые эксперты ожидают, что цены на нефть останутся на текущих уровнях до появления новых катализаторов роста.

"На данный момент мы ожидаем, что в отсутствие значимых событий, которые могут кардинально изменить баланс спроса и предложения, цены будут находиться вблизи нынешних значений", - отмечает старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масью.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]