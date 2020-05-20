Путин поручил создать механизм взаимодействия с Азербайджаном для решения проблемы скопившихся на границе желающих репатриироваться

Президент РФ Владимир Путин поручил российским ведомствам создать механизм оперативного взаимодействия с властями Азербайджана для организации пересечения гражданами РФ и Азербайджана общей границы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Соответствующее поручение Путин дал по итогам встречи с руководством Дагестана.
Ранее сообщалось, что Путин также обсудил с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, желающих выехать домой.
Поручение президента адресовано МВД, ФСБ, МИД и Роспотребнадзору.
Обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджана для организации пересечения гражданами РФ и Азербайджана участка государственной границы и возвращения указанных граждан в страну их гражданской принадлежности, говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Поручение должно быть выполнено до 31 мая и учитывать "соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавируса".
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