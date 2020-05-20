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Внешняя политика 20.05.2020 19:49

Путин поручил создать механизм взаимодействия с Азербайджаном для решения проблемы скопившихся на границе желающих репатриироваться

Президент РФ Владимир Путин поручил российским ведомствам создать механизм оперативного взаимодействия с властями Азербайджана для организации пересечения гражданами РФ и Азербайджана общей границы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Соответствующее поручение Путин дал по итогам встречи с руководством Дагестана.

Ранее сообщалось, что Путин также обсудил с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, желающих выехать домой.

Поручение президента адресовано МВД, ФСБ, МИД и Роспотребнадзору.

Обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджана для организации пересечения гражданами РФ и Азербайджана участка государственной границы и возвращения указанных граждан в страну их гражданской принадлежности, говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 31 мая и учитывать "соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавируса".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]