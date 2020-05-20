Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.86 RUR   0.0235 GBR   2.0844 TRY   0.2504

Цена на нефть

19.05   $/bbl WTI 32.50 0.68 Brent 34.65 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

АПК 20.05.2020 21:21

Азербайджан в первой тройке импортеров сахара из России

Россия с начала текущего сельхозгода (по сахару сельхозгод с августа по июль) по 10 мая экспортировала 1,005 млн тонн сахара, что в 7,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

По предварительным данным, около половины этого объема - 496,3 тыс. тонн - было вывезено в текущем календарном году. После актуализации информации и учета данных о торговле со странами ЕАЭС показатели будут еще выше, отмечают аналитики.

"Высокие темпы поставок российского сахара в текущем сезоне стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны", - говорится в обзоре центра.

Лидерами по закупкам российского сахара в этом сезоне стали Узбекистан (163,4 тыс. тонн), Казахстан (156,6 тыс. тонн), Азербайджан (143,6 тыс. тонн), Таджикистан (119,1 тыс. тонн), Украина (67 тыс. тонн) и Белоруссия (47,9 тыс. тонн). Доля этих шести стран составила 697,6 тыс. тонн, или 79,6% всего вывезенного из России белого сахара.

По данным центра, за месяц с 13 апреля по 10 мая этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 64,5%, до 124,6 тыс. тонн (без учета торговли со странами ЕАЭС). В частности, в Азербайджан было отправлено 42,35 тыс. тонн сахара, в Узбекистан - и 23,3 тыс. тонн. Начались также первые в этом сельхозгоду поставки сахара в Ливан - 4,7 тыс. тонн.

Лидерами по отправке сахара за рубеж являются Краснодарский край, а также Липецкая, Курская и Белгородская области.

"В конце апреля правительство РФ приняло постановление, допускающее заключение экспортных соглашений на рынке сахара, что также направлено на поддержку экспорта, в том числе за счет снижения логистических затрат", - отмечают в центре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САХАР, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Страны СНГ за последние 3 года увеличили производство свекловичного сахара почти на 30% Россия и ЕС смогут сами обеспечить себя сахаром к 2020 г. - Cargill

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]