Транспорт и магазины с 23 мая возобновляют работу в Киеве

Наземный транспорт в Киеве возобновит работу в штатном режиме с 23 мая, метрополитен - с 25 мая, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"По следующему этапу послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях ", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.
С 25 мая в столице возобновят работу метрополитен, промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
Также с 1 июня в столице начнут работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов, детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов), зоны отдыха и пляжи у водоемов.
"Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса", - подчеркнул Кличко.
По состоянию на утро 21 мая в Киеве зафиксированы 2475 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, в том числе 65 случаев за минувшие сутки. В частности, заболели семь медиков, двое детей и подросток.
При этом днем ранее сообщалось о 51 заболевшем жителе столицы за предшествовавшие сутки, а 19 мая - о 38 подтвержденных случаях. Таким образом, двое суток подряд наблюдается тенденция к росту количеству заболевших в украинской столице.
За минувшие сутки в целом на Украине зафиксированы 476 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 , 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 272 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 354 случаях заболевания за сутки, а 19 мая - о 260 новых заболевших.
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