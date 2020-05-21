Киргизия рассчитывает договориться с РФ о снижении цены на газ - вице-премьер

Киргизия продолжает переговоры с Россией о снижении цены на природный газ, заявил киргизский вице-премьер Эркин Асрандиев.

"Мировой экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19, оказал значительное влияние на нашу экономику. Снизился курс национальной валюты к доллару США, что привело приостановлению большей части экономической деятельности. Поэтому мы сейчас активно ведем переговоры с Россией о том, чтобы снизить отпускную цену на природный газ и перейти на расчеты в национальной валюте", - сказал Асрандиев, слова которого приводятся в сообщении киргизского правительства.

По его словам, регулирование цен на природный газ осуществляется на основе двустороннего соглашения с Россией.

"В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе формирование общего рынка газа планируется к 2025 году. Сейчас Киргизия покупает газ на своей границе в соответствии с соглашением между киргизским правительством и правительством России о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа", - отметил Асрандиев.

11 мая пресс-служба правительства Киргизии сообщала, что власти республики обратились к России с просьбой снизить цену на природный газ.

По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии, министру энергетики РФ Александру Новаку направлено письмо о рассмотрении возможности снижения отпускной цены на природный газ для Киргизии со $150 до $100 за 1 тыс. куб. м и заключения контракта в рублевом эквиваленте.

"Газпром" в 2014 году купил активы "Кыргызгаза". В настоящее время в республике работает 100% дочернее предприятие ПАО "Газпром" ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По информации ОсОО "Газпром Кыргызстан", в настоящее время все взаиморасчеты по поставкам газа ведутся в долларах США.

Вопрос формирования общего рынка газа ЕАЭС обсуждался на заседании Высшего Евразийского экономического совета во вторник. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил за недискриминационные подходы в установлении тарифов на транспортировку газа вне зависимости от страны происхождения.

"Рынок газа ЕАЭС формируется не только из собственного производства, но также включает поставку газа из третьих стран. Считаю, что при разработке проекта международного договора необходимо предусмотреть не дискриминационные подходы в установлении тарифов на транспортировку газа вне зависимости от страны происхождения", - заявил Жээнбеков.