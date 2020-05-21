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Дальнее зарубежье 21.05.2020 17:56

Маас рассчитывает, что немцы смогут поехать в отпуск в Грецию или Испанию после 14 июня

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассчитывает, что немцы смогут поехать в отпуск в Грецию или Испанию после 14 июня.

"Мы работаем над этим. Мы ведем переговоры с европейскими странами, в которые люди так любят ездить в отпуск. Как только закон об инфекционной защите населения позволит, мы надеемся, что призыв не ездить в турпоездки, по крайней мере, в ЕС можно будет после 14 июня смягчить и постепенно отменить", - сказал Маас изданию Welt.

При этом, по его словам, гражданам не следует забывать, что из-за пандемии коронавируса Германии пришлось вывозить своих граждан из-за границы, что потребовало больших финансовых издержек.

"Мы не сможем сделать это летом еще раз", - сказал он, подчеркнув необходимость и в отпусках соблюдать дистанцию и правила гигиены.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГРАЖДАНЕ, ОТПУСКА, ПОЕЗДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]