Всемирный банк одобрил выделение Белоруссии 100 млн евро на проект по модернизации вузов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил заем в размере 100 млн евро на реализацию проекта по поддержке модернизации системы высшего образования в Белоруссии, говорится в сообщении представительства ВБ в Минске.

"В рамках этого проекта мы поддержим проводимую в стране работу по созданию системы профессиональной подготовки кадров в вузах, соответствующей требованиям рынка труда XXI века. Мы также окажем поддержку в создании независимой систем