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Регион 21.05.2020 23:20

Всемирный банк одобрил выделение Белоруссии 100 млн евро на проект по модернизации вузов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил заем в размере 100 млн евро на реализацию проекта по поддержке модернизации системы высшего образования в Белоруссии, говорится в сообщении представительства ВБ в Минске.

"В рамках этого проекта мы поддержим проводимую в стране работу по созданию системы профессиональной подготовки кадров в вузах, соответствующей требованиям рынка труда XXI века. Мы также окажем поддержку в создании независимой систем

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВБ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]