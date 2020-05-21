Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8633 RUR   0.0238 GBR   2.0745 TRY   0.2505

Цена на нефть

20.05   $/bbl WTI 33.49 1.53 Brent 35.75 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.05.2020 20:04

Франция хотела бы видеть бельгийцев у себя в гостях на летних каникулах - государственный секретарь

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил о готовности страны принять у себя на летние отпуска бельгийцев и нидерландцев, сообщает в четверг La Libre Belgique.

"Бельгийцам и нидерландцам - особенно тем, у кого есть в нашей стране недвижимость для личного пользования - я сказал бы: "Добро пожаловать во Францию!" - приводит издание слова Лемуана, который накануне принимал участие в видеосовещании министров туризма стран ЕС.

"Это люди, у которых существуют связи с нашей страной и которые здесь платят налоги. Мы бы хотели принять их у себя. И мы для этого работаем", - заявил французский государственный секретарь.

При том, что пандемия коронавируса далека от завершения, европейцы все больше думают о приближающемся периоде летних каникул. Как сообщалось, этот вопрос в среду обсуждали европейские министры по туризму. Речь, в частности, шла о возможности постепенного снятия ограничений на поездки при соблюдении мер предосторожности ввиду угрозы COVID-19. Дискуссии велись в контексте соответствующих рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) от 13 мая.

La Libre Belgique отмечает, что Франция пока не может твердо обещать, что ее границы на все лето откроются для туристов. "Все будет зависеть от возможной второй волны (эпидемии - ИФ)", - поясняет газета.

Собирающиеся в отпуска европейцы будут знать ситуацию лучше после 15 июня, уточнил Лемуан.

"На европейском уровне 15 июня будет несколько более полная картина того, что предпримут государства-члены", - сказал государственный секретарь.

Он допустил возможность отмены ограничений на внутренних границах в конце июня - начале июля. "Ведь летний отпускной сезон как таковой начинается 1 июля", - добавил Лемуан.

При этом бельгийцы - желанные гости летом во Франции, пишет La Libre Belgique.

В четверг бельгийский антикризисный центр сообщил, что за минувшие сутки в Бельгии были зарегистрированы 252 новых инфицированных COVID-19 (192 накануне), общее число заразившихся в стране возросло до 56235.

За сутки среди больных с диагнозом коронавируса умерли 37 человек (42 днем раньше), всего летальных исходов, связанных с COVID-19, насчитывается 9186.

Согласно данным антикризисного центра, тенденция постепенного уменьшения в больницах пациентов с коронавирусом, в том числе в отделениях интенсивной терапии, продолжается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ОТПУСКНИКИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Макрон посетит с визитом Бельгию Макрон сожалеет в связи с решением Бельгии приобрести F-35 у США Французы в Бельгии в подавляющем большинстве голосовали за Макрона - СМИ Участник терактов в Париже Абдеслам передан французским властям Депардье устраивает барбекю по месту своей бельгийской прописки Бельгия может отказать в натурализации самому богатому французу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]