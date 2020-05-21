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Финансы 21.05.2020 16:55

Kapital Bank увеличил в 2019г активы по МСФО на 10,4%, прибыль – на 29,8%

Азербайджанский «Kapital Bank» увеличил в 2019 году активы по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 10,4% - до 4 млрд 196,676 млн манатов, сообщается в годовой аудированной отчетности банка.

Кредитный портфель банка на 1 января 2020 года равен 1 млрд 705,632 млн манатов (рост на 21%).

Обязательства банка на конец отчетного года составляют 3 млрд 632,152 млн манатов (рост на 8,6%).

Депозитный портфель банка на конец 2019 года равен 3 млрд 360,854 млн манатов (рост на 8,5%).

Капитал банка на 1 января 2020 года равен 564,524 млн манатов (рост на 23%), уставный капитал – 225,85 млн манатов (не изменился).

Банк завершил 2019 год с чистой прибылью в размере 196,017 млн манатов (рост по сравнению с чистой прибылью за 2018 год на 29,8%).

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755%) и физические лица (0,1245%).

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, МСФО, АКТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]