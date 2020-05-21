Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8633 RUR   0.0238 GBR   2.0745 TRY   0.2505

Цена на нефть

20.05   $/bbl WTI 33.49 1.53 Brent 35.75 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.05.2020 16:58

Силы Хафтара получили боевые самолеты, обещают крупную воздушную операцию в Ливии

Силы Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, после получения восьми боевых самолетов, объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в Ливии, сообщило в четверг турецкое издание "Сабах".

"В следующие несколько часов вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии", - приводит издание слова командующего воздушных сил ЛНА Сакера аль-Джоруши.

Он добавил, что связанные с Турцией объекты являются "законными целями" для экипажей самолетов.

Ранее глава МВД признанного ООН правительства национального согласия Фатхи Башагха заявил агентству Bloomberg, что не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24 перелетели c авиабазы Хмеймим в Сирии в расположение сил ЛНА. Однако, неясно, отмечает Bloomberg, стали ли эти самолеты пополнением сил Хафтара или уже принадлежали ему, но находились в Сирии на ремонте.

В свою очередь "Сабах" напоминает, что ранее силы ПНС отбили у ЛНА авиабазу "Ватийе" близ Триполи и уничтожили пять зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" российского производства, поставленных ОАЭ силам ЛНА.

В Ливии на протяжении уже длительного времени царит двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, САМОЛЕТЫ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Макрон пригласил Хафтара во Францию Силы Хафтара нанесли ракетный удар по аэропорту Триполи, чем вызвали сбой в воздушном движении Если Хафтар не поменяет линию поведения, то берлинская конференция по Ливии бессмысленна - Чавушоглу Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня Трамп в разговоре с Хафтаром поддержал наступление на Триполи - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]