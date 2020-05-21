Президент Алиев: А что сделали главы Исполнительных властей?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел онлайн встречу с новоназначенными главами ИВ Имишлинского и Агстафинского районов Эльчином Рзаевым и Сеймуром Оруджевым.

В ходе беседы Алиев отметил, что деятельность глав ИВ должна отражаться на социально-экономическом развитии регионов, в которые их назначили.

«Я хочу открыто сказать, что по меньшей мере 90% работ, проделанных в регионах за последние 17 лет, было сделано по моей инициативе. В рамках государственных программ было построено 16 тыс. километров автодорог, построены электростанции. Мы достигли примерно 100-процентной газификации, построено более 3,5 тыс. школ, более 700 медицинских центров, около 50 олимпийских спортивных центров, много домов молодежи, дворцов культуры и других социальных объектов. Мы сделали все это за счет государственного бюджета по моим прямым указаниям. Теперь давайте посмотрим, что сделали главы ИВ?», - подчеркнул Алиев.

Президент отметил, что новоназначенные главы ИВ должны оправдать доверие, которое им оказано.

Глава государства также подчеркнул, что очень важным вопросом, на который следует им обратить внимание, это сектор АПК. «Развитие сельского хозяйства остается для нас приоритетом. В сложившейся ситуации реализуется широкий спектр программ в связи с развитием сельского хозяйства современными методами. Многое зависит и от местных исполнительных органов в этой области. Поэтому необходимо провести работу с соответствующими государственными органами для развития сельского хозяйства, обеспечения людей рабочими местами, повышения производительности и обеспечения всех факторов, которые способствуют развитию сельского хозяйства, включая справедливое распределение воды для орошения», - сказал президент.

Алиев добавил, что в этой области также имеют место значительные нарушения, о которых президент получает многочисленные жалобы. «В прошлом году была засуха, в этом году тоже, и мы должны экономно использовать воду. По моему распоряжению была создана специальная комиссия для надлежащего анализа всей этой работы и подготовки плана действий, и предварительные исследования комиссии уже предоставлены мне. В некоторых случаях потери составляют 40-50%. Это недопустимо. Если мы уменьшим потери в сельском хозяйстве, то добьемся еще лучших результатов. В тоже время нужно справедливо распределять водными ресурсами. По информации, предоставленной мне, в некоторых случаях некоторые главы ИВ в распределении воды отдавали предпочтение близким к себе предпринимателям, в то время как другие оставались без воды. Мы должны положить конец такой несправедливости”, - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде