Ситуация с коронавирусом не повод поднимать цены на обучение в вузах - Путин

Президент России Владимир Путин потребовал от руководства вузов не завышать цены на обучение для студентов в попытках заместить выпавшие от противокоронавирусных мер доходы.

"Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений. Сегодняшние сложности - не повод пересматривать или тем более задирать цены за обучение. Такого не должно быть", - сказал он на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.

"Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей", - продолжил глава государства.

В качестве примера таких механизмов он привел содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики.

В связи с этим президент обратил внимание на решение направить почти 42 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры.

"Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов. Такая мера поддержки позволит компенсировать падение внебюджетных доходов таких организаций", - заметил Путин.