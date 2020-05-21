Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8633 RUR   0.0238 GBR   2.0745 TRY   0.2505

Цена на нефть

20.05   $/bbl WTI 33.49 1.53 Brent 35.75 1.10

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.05.2020 20:20

Ситуация с коронавирусом не повод поднимать цены на обучение в вузах - Путин

Президент России Владимир Путин потребовал от руководства вузов не завышать цены на обучение для студентов в попытках заместить выпавшие от противокоронавирусных мер доходы.

"Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений. Сегодняшние сложности - не повод пересматривать или тем более задирать цены за обучение. Такого не должно быть", - сказал он на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.

"Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей", - продолжил глава государства.

В качестве примера таких механизмов он привел содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики.

В связи с этим президент обратил внимание на решение направить почти 42 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры.

"Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов. Такая мера поддержки позволит компенсировать падение внебюджетных доходов таких организаций", - заметил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВУЗЫ, ЦЕНЫ


Похожие новости


С 12 мая единый период нерабочих дней завершается для граждан и экономики РФ - Путин Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения Выход из ограничительных мер по коронавирусу должен быть постепенным и аккуратным - Путин Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции заболевшего коронавирусом Мишустина Путин поздравил British Petroleum с 30-летием присутствия в России Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]