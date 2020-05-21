Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло почти 3,75 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 118 человека, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 87 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончался один человек - гражданин 1956 года рождения.
Таким образом, общее число зараженных достигло 3749, число вылечившихся – 2340, скончались - 44.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1365 человек. Состояние 42 из них оценивается как тяжелое, 60 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба всего проведено 252,496 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Х.Насирзаде
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