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Бизнес и законодательство 21.05.2020 17:20

Азербайджан рассчитывает на инвестиции из США в туризм, строительство, АПК и др. отрасли - Джаббаров

Инвестиции США в экономику Азербайджана составляют $14 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Инвестиции США в экономику Азербайджана составили $14 млрд, из которых $12,8 млрд пришлись на нефтегазовый сектор. Тем самым США является вторым инвестором в экономику Азербайджана», сказал Джаббаров в ходе видео-встречи с американским послом в Баку Ли Литценбергером и руководством Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham), сообщает министерство экономики.

Министр также отметил, что в Азербайджане работают 257 американских компаний.

По словам Джаббарова, после завершения пандемии COVID-19, основной целью перед Азербайджаном является реализация новой модели экономического роста.

«Основными приоритетами развития являются строительный сектор, горнодобывающая, нефтехимическая отрасли, цифровая экономика, транспорт, торговля и логистика, телекоммуникации, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и туризм. Я приглашаю компании США рассмотреть возможность инвестиций в эти сферы», сказал Джаббаров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: США, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]