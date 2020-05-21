Азербайджан рассчитывает на инвестиции из США в туризм, строительство, АПК и др. отрасли - Джаббаров

Инвестиции США в экономику Азербайджана составляют $14 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Инвестиции США в экономику Азербайджана составили $14 млрд, из которых $12,8 млрд пришлись на нефтегазовый сектор. Тем самым США является вторым инвестором в экономику Азербайджана», сказал Джаббаров в ходе видео-встречи с американским послом в Баку Ли Литценбергером и руководством Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham), сообщает министерство экономики.

Министр также отметил, что в Азербайджане работают 257 американских компаний.

По словам Джаббарова, после завершения пандемии COVID-19, основной целью перед Азербайджаном является реализация новой модели экономического роста.

«Основными приоритетами развития являются строительный сектор, горнодобывающая, нефтехимическая отрасли, цифровая экономика, транспорт, торговля и логистика, телекоммуникации, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и туризм. Я приглашаю компании США рассмотреть возможность инвестиций в эти сферы», сказал Джаббаров.

Б.Рустамбеков