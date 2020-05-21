Некоторые страны готовятся летом частично открыть границы и возобновить внутреннее авиасообщение

Ряд стран готовится в ближайшее время возобновить внутреннее авиасообщение, а также работает над планом по открытию границ с соседними государствами в сезон летних отпусков.

По данным британской телерадиокорпорации Би-би-си, в Индии со следующей недели поэтапно начнут возобновлять внутренние авиарейсы.

Как сообщили в министерстве авиации, все аэропорты и авиаперевозчики были проинформированы о том, чтобы начать работу с понедельника 25 мая.

Всего с начала вспышки коронавирусной инфекции в Индии выявили более 113 тыс. инфицированных, количество летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 3 тыс.

Авиакомпания EasyJet сообщила, что возобновит небольшое количество рейсов 15 июня. При этом на борту самолетов будут действовать определенные правила безопасности, в том числе обязательно использование защитных масок. Кроме того, пассажирам будут предоставлены санитайзеры и дезинфицирующие салфетки. При этом в начале возобновления работы авиакомпании в самолетах не будут кормить.

Отмечается, что сначала внутренние рейсы возобновят в Великобритании и Франции, в последующие недели работа начнет возобновляться по всей Европе.

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил о готовности страны принять у себя на летние отпуска бельгийцев и нидерландцев.

"Бельгийцам и нидерландцам - особенно тем, у кого есть в нашей стране недвижимость для личного пользования - я сказал бы: "Добро пожаловать во Францию!" - приводит издание La Libre Belgique слова Лемуана.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что рассчитывает, что немцы смогут поехать в отпуск в Грецию или в Испанию после 14 июня.

"Мы работаем над этим. Мы ведем переговоры с европейскими странами, в которых люди так любят проводить отпуска. Как только закон об инфекционной защите населения позволит, мы надеемся, что призыв не ездить в турпоездки, по крайней мере, в ЕС можно будет после 14 июня смягчить и постепенно отменить", - сказал Маас изданию Welt.

Как сообщает издание The Guardian, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг заявил, что правительство снимает режим чрезвычайной ситуации в префектурах Осака, Киото и Хёго. Кроме того, он добавил, что в Токио режим чрезвычайной ситуации может быть снят уже на следующей неделе в случае, если темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжат снижаться.

По состоянию на 21 мая, в Японии диагностировано более 16 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 771 пациент скончался.

В Иране ситуация с коронавирусом продолжает стабилизироваться. Так, по данным представителя иранского минздрава Киануша Джаханпура, за последние 24 часа в 12 провинциях страны не было зафиксировано случаев смерти людей с COVID-19.

Джаханпур сообщил, что за сутки в стране скончались 66 инфицированных. Кроме того, в стране выявили 2392 новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, всего в стране диагностировано свыше 129 тыс. заражений, более 7 тыс. заразившихся скончались. Между тем, более 100 тыс. заболевших иранцев выздоровели.

В то же время в некоторых странах наблюдается тяжелая пандемическая ситуация.

В минздраве Афганистана сообщили, что в большинстве районов страны не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом. Власти предупреждают, что ситуация может стать катастрофической.

За последние сутки в стране протестировали на наличие COVID-19 более 1000 человек, 531 из которых оказались инфицированными. Таким образом, в стране с начала эпидемии диагностировали свыше 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 190 человек скончались.

Как сообщает The Guardian, в ЮАР зафиксировали первую смерть новорожденного, у которого был обнаружен COVID-19. Сообщается, что ребенок скончался через два дня после рождения.

По данным минздрава страны, ребенок был рожден преждевременно, у него были обнаружены осложнения и требовалась немедленная вентиляция легких сразу после рождения.

По состоянию на 21 мая в ЮАР выявлено более 18 тыс. заражений коронавирусом, 339 инфицированных скончались.

В то же время в мире продолжается работа над созданием вакцины против коронавируса COVID-19. Англо-шведская фармацевтическая компания Astra Zeneca сообщила, что может произвести 1 млрд доз вакцин против коронавируса, которую разработал Оксфордский университет. Отмечается, что компания может начать поставки уже в сентябре в случае, если клинические испытания вакцины пройдут успешно.

Компания сообщила, что подписала первые соглашения на поставку не менее 400 млн доз потенциальной вакцины, которая, однако, пока не доказала свою эффективность.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире по состоянию на 21 мая 15:55 мск выявлено 5113706 случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 330361 человек с COVID-19 скончался.

Между тем, 2370059 заболевших уже выздоровели.

На данный момент зафиксировано 2697953 болеющих.