Депутат парламента Молдавии заболел коронавирусом, все депутаты сдадут тест на COVID-19

Депутат от Демократической партии Молдавии Евгений Никифорчук заболел коронавирусом, сообщил на заседании парламента в четверг лидер фракции, почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков.

"Мне позвонил депутат Евгений Никифорчук и сообщил, что вчера он сдал тест на COVID-19. К сожалению, результаты оказались положительными. И у него, и у супруги. Нет симптомов, но тест подтвердил наличие коронавируса. Хочу сказать, что накануне он был на заседании фракции. Он был в маске, соблюдалась социальная дистанция, но мы обязаны об этом сообщить", - заявил Дьяков.

Он сообщил также, что накануне в заседании фракции приняло участие и пять министров.

По предложению председателя парламента Зинаиды Гречаный, парламент проголосовал за то, чтобы тест на коронавирус прошли все депутаты парламента. Они оплатят тесты за свой счет.