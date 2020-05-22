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СНГ 22.05.2020 00:13

Депутат парламента Молдавии заболел коронавирусом, все депутаты сдадут тест на COVID-19

Депутат от Демократической партии Молдавии Евгений Никифорчук заболел коронавирусом, сообщил на заседании парламента в четверг лидер фракции, почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков.

"Мне позвонил депутат Евгений Никифорчук и сообщил, что вчера он сдал тест на COVID-19. К сожалению, результаты оказались положительными. И у него, и у супруги. Нет симптомов, но тест подтвердил наличие коронавируса. Хочу сказать, что накануне он был на заседании фракции. Он был в маске, соблюдалась социальная дистанция, но мы обязаны об этом сообщить", - заявил Дьяков.

Он сообщил также, что накануне в заседании фракции приняло участие и пять министров.

По предложению председателя парламента Зинаиды Гречаный, парламент проголосовал за то, чтобы тест на коронавирус прошли все депутаты парламента. Они оплатят тесты за свой счет.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ДЕПУТАТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]