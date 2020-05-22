Депутат парламента Молдавии заболел коронавирусом, все депутаты сдадут тест на COVID-19

Депутат от Демократической партии Молдавии Евгений Никифорчук заболел коронавирусом, сообщил на заседании парламента в четверг лидер фракции, почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков.
"Мне позвонил депутат Евгений Никифорчук и сообщил, что вчера он сдал тест на COVID-19. К сожалению, результаты оказались положительными. И у него, и у супруги. Нет симптомов, но тест подтвердил наличие коронавируса. Хочу сказать, что накануне он был на заседании фракции. Он был в маске, соблюдалась социальная дистанция, но мы обязаны об этом сообщить", - заявил Дьяков.
Он сообщил также, что накануне в заседании фракции приняло участие и пять министров.
По предложению председателя парламента Зинаиды Гречаный, парламент проголосовал за то, чтобы тест на коронавирус прошли все депутаты парламента. Они оплатят тесты за свой счет.
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