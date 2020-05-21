AZAL получил из госбюджета $51 млн в рамках поддержки от COVID-19

Министерство финансов Азербайджана перечислило ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) 86,9 млн манатов ($51,1 млн) на поддержку в рамках пандемии коронавируса COVID-19.

«Авиакомпания AZAL в условиях пандемии получила господдержку в размере 86,9 млн манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

По данным Минфина, эти средства общество использовало на выплату зарплаты сотрудникам, выполнение обязательств перед кредиторами, на оплату коммунальных и незначительной части операционных расходов.

Финпомощь AZAL оказана из средств госбюджета Азербайджана на 2020 год.

Кроме этого, Минфин перечислил первичную финансовую помощь ЗАО «Бакинский метрополитен» в размере 2,6 млн манатов.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в условиях пандемии коронавируса со второй половины марта приостановил выполнение всех авиарейсов. Исключение составляют лишь частные рейсы, которые позволяют эвакуировать граждан Азербайджана и др. стран.

А.Азизов