AZAL получил из госбюджета $51 млн в рамках поддержки от COVID-19

Министерство финансов Азербайджана перечислило ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) 86,9 млн манатов ($51,1 млн) на поддержку в рамках пандемии коронавируса COVID-19.
«Авиакомпания AZAL в условиях пандемии получила господдержку в размере 86,9 млн манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
По данным Минфина, эти средства общество использовало на выплату зарплаты сотрудникам, выполнение обязательств перед кредиторами, на оплату коммунальных и незначительной части операционных расходов.
Финпомощь AZAL оказана из средств госбюджета Азербайджана на 2020 год.
Кроме этого, Минфин перечислил первичную финансовую помощь ЗАО «Бакинский метрополитен» в размере 2,6 млн манатов.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в условиях пандемии коронавируса со второй половины марта приостановил выполнение всех авиарейсов. Исключение составляют лишь частные рейсы, которые позволяют эвакуировать граждан Азербайджана и др. стран.
А.Азизов
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