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Транспорт и связь 21.05.2020 17:42

AZAL получил из госбюджета $51 млн в рамках поддержки от COVID-19

Министерство финансов Азербайджана перечислило ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) 86,9 млн манатов ($51,1 млн) на поддержку в рамках пандемии коронавируса COVID-19.

«Авиакомпания AZAL в условиях пандемии получила господдержку в размере 86,9 млн манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

По данным Минфина, эти средства общество использовало на выплату зарплаты сотрудникам, выполнение обязательств перед кредиторами, на оплату коммунальных и незначительной части операционных расходов.

Финпомощь AZAL оказана из средств госбюджета Азербайджана на 2020 год.

Кроме этого, Минфин перечислил первичную финансовую помощь ЗАО «Бакинский метрополитен» в размере 2,6 млн манатов.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в условиях пандемии коронавируса со второй половины марта приостановил выполнение всех авиарейсов. Исключение составляют лишь частные рейсы, которые позволяют эвакуировать граждан Азербайджана и др. стран.

А.Азизов

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Тэги: AZAL, КОРОНАВИРУС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]