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Дальнее зарубежье 21.05.2020 21:46

В Шотландии на следующей неделе разрешат гулять в парках и заниматься спортом на улице

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в четверг, что c 28 мая начнутся послабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

По ее словам, решение о постепенном снятии ограничений связано со "значительным и продолжающимся" снижением числа случаев заболевания.

"Пришло время начать двигаться в сторону аккуратного послабления ограничительных мер", - сказала Стерджен.

С 28 мая будут открыты садовые центры и строительные объекты, будет разрешено заниматься спортом на улице, в частности, гольфом, теннисом и рыбалкой. Жителям страны разрешат посещать, загорать и отдыхать в парках и на других открытых пространствах.

Кроме того, жители Шотландии получат возможность встречаться со своими друзьями и знакомыми, которые проживают отдельно от них, но пока небольшими группами. Однако при таких встречах нужно соблюдать дистанцию в два метра и организовывать их на свежем воздухе.

Между тем, магазины, кафе и бары пока что остаются закрытыми в Шотландии.

В остальных частях Великобритании еще на прошлой неделе начали постепенно ослаблять ограничительные меры.

За время пандемии в Шотландии зарегистрировано 2,2 тыс. случаев заболевания. За последние сутки заразились 37 человек.

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Тэги: ШОТЛАНДИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]