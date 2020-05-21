В Шотландии на следующей неделе разрешат гулять в парках и заниматься спортом на улице

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в четверг, что c 28 мая начнутся послабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
По ее словам, решение о постепенном снятии ограничений связано со "значительным и продолжающимся" снижением числа случаев заболевания.
"Пришло время начать двигаться в сторону аккуратного послабления ограничительных мер", - сказала Стерджен.
С 28 мая будут открыты садовые центры и строительные объекты, будет разрешено заниматься спортом на улице, в частности, гольфом, теннисом и рыбалкой. Жителям страны разрешат посещать, загорать и отдыхать в парках и на других открытых пространствах.
Кроме того, жители Шотландии получат возможность встречаться со своими друзьями и знакомыми, которые проживают отдельно от них, но пока небольшими группами. Однако при таких встречах нужно соблюдать дистанцию в два метра и организовывать их на свежем воздухе.
Между тем, магазины, кафе и бары пока что остаются закрытыми в Шотландии.
В остальных частях Великобритании еще на прошлой неделе начали постепенно ослаблять ограничительные меры.
За время пандемии в Шотландии зарегистрировано 2,2 тыс. случаев заболевания. За последние сутки заразились 37 человек.
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