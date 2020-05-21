Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8633 RUR   0.0238 GBR   2.0745 TRY   0.2505

Цена на нефть

20.05   $/bbl WTI 33.49 1.53 Brent 35.75 1.10

Погода в Баку

  ночь день

21.05.2020 17:47

Международная акция «#ВспомниПобеду» продолжается

В апреле 2020 года Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) запустил проект «ВспомниПобеду». В его рамках мы предложили всем желающим записать и опубликовать на своих страничках в Facebook и других социальных сетях песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда.

За это время наш проект поддержали десятки школьников, студентов, преподавателей, артистов театров Азербайджана и России, представителей ряда зарубежных стран.

Нами подготовлен специальный сборник «Вспомни Победу» с выступлениями участников акции.

Этот проект по сути стал международным. Он не может иметь временных и географических границ.

Наша акция под хэштегом #ВспомниПобеду продолжается.

Мы искренне благодарим всех!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]