Международная акция «#ВспомниПобеду» продолжается

В апреле 2020 года Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) запустил проект «ВспомниПобеду». В его рамках мы предложили всем желающим записать и опубликовать на своих страничках в Facebook и других социальных сетях песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда.
За это время наш проект поддержали десятки школьников, студентов, преподавателей, артистов театров Азербайджана и России, представителей ряда зарубежных стран.
Нами подготовлен специальный сборник «Вспомни Победу» с выступлениями участников акции.
Этот проект по сути стал международным. Он не может иметь временных и географических границ.
Наша акция под хэштегом #ВспомниПобеду продолжается.
Мы искренне благодарим всех!
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