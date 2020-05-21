Международная акция «#ВспомниПобеду» продолжается

В апреле 2020 года Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) запустил проект «ВспомниПобеду». В его рамках мы предложили всем желающим записать и опубликовать на своих страничках в Facebook и других социальных сетях песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда.

За это время наш проект поддержали десятки школьников, студентов, преподавателей, артистов театров Азербайджана и России, представителей ряда зарубежных стран.

Нами подготовлен специальный сборник «Вспомни Победу» с выступлениями участников акции.

Этот проект по сути стал международным. Он не может иметь временных и географических границ.

Наша акция под хэштегом #ВспомниПобеду продолжается.

Мы искренне благодарим всех!