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Туризм 21.05.2020 22:25

Власти Мальты планируют открыть "туристические коридоры" с девятью странами

Правительство Мальты работает над планом постепенного восстановления туристической индустрии, первым этапом которого станет введение так называемых "безопасных туристических коридоров", сообщает в четверг пресс-служба Мальтийского управления по туризму (Visit Malta).

"Концепция "безопасных коридоров" (safe corridors) подразумевает взаимное открытие границ между странами, находящимися на одном этапе борьбы с пандемией коронавируса, и означает упрощённые правила перемещения между государствами для граждан этих стран", - говорится в сообщении.

Как отметили в Visit Malta, создание "туристических коридоров" обсуждается с Люксембургом, Норвегией, Сербией, Словакией, Австрией, Чехией, Латвией, Литвой и Израилем.

Между тем, с 22 мая на Мальте планируется открытие ресторанов (максимальное количество гостей за столом - до 6 человек) и салонов красоты. Будут полностью сняты ограничения на индивидуальные занятия бесконтактными видами спорта, в частности дайвингом и теннисом, откроются рынки и кинотеатры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Открытие бассейнов и гостиниц будет возможно после только при условии соблюдения всех санитарных норм и протокола по дистанцированию.

По словам премьер-министра Мальты Роберта Абела, открытие аэропорта пока не панируется. "Ограничительные меры, утвержденные нами в начале марта, продемонстрировали высокую эффективность. В настоящее время мы можем смело утверждать, что ситуация находится под контролем", - приводят его слова в Visit Malta.

В конце апреля власти Мальты продлили запрет на международное авиасообщение до 31 мая, также продлено требование по соблюдению двухнедельного карантина до 30 июня для всех прибывающих в страну граждан

По данным Роспотребнадзора на 21 мая, на Мальте зарегистрировано 584 случая заражения коронавирусом, 6 человек скончались.

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Тэги: МАЛЬТА, ОГРАНИЧЕНИЯ, ТУРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]