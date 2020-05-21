Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,8%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-апреле 2020 года составил 1 млрд 415,3 млн манатов, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 315,9 млн манатов, растениеводстве – 99,4 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,2%, растениеводства –13,5%.

За четыре месяца текущего года в республике произведено 171,2 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 659,9 тыс. тонн молока (рост на 1,5%), 653,2 млн яиц (рост на 9,3%) и 2,3 тыс. тонн шерсти (без изменений).

За отчетный период произведено 107 тыс. тонн овощей (рост 16,7%), 43,6 тыс. тонн картофеля (рост 7,3%).

По данным Госкомстата, в большинстве районов страны продолжается посев весенних культур.

Согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 мая текущего года площадь посева яровых культур составила 295,7 тыс. га, в том числе зерновых и бобовых - 39,6 тыс. га (включая кукурузу - 19,1 тыс. га), картофеля - 52,1 тыс. га, овощей - 48,3 тыс. га, бахчевые культуры - 14,7 тыс. га, хлопок - 71,4 тыс. га, сахарная свекла - 4,7 тыс. га, подсолнух - 9 тыс. га, табак - 0,9 тыс. га, многолетних трав - 52,4 тыс. га, однолетних трав - 0,6 тыс. га и других культур - 2 тыс. га.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 7,2%.

Х.Насирзаде