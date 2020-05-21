Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8633 RUR   0.0238 GBR   2.0745 TRY   0.2505

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.05.2020 22:54

Расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП

Расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП страны, заявил журналистам официальный представитель открывающейся очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

"Если же сравнить расходы Китая с расходами первой в военном отношении державы, то в 2019 году китайские расходы составили только одну четвертую часть от расходов этой страны, а если посчитать их на душу населения, то этот показатель составит одну семнадцатую часть", - заявил Чжан Есуй.

Он отметил, что это "значительно ниже 2,6% среднемирового уровня".

Также он подчеркнул, что Китай с 2007 года регулярно информирует ООН о своих оборонных расходах и не скрывает их.

"С 2007 года Китай каждый год сообщает ООН о своих оборонных расходах. Мы информируем очень четко, откуда выделяются средства, на какие цели расходуются, проблемы "скрытых расходов" не существует", - сказал он на брифинге в Пекине.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса время работы сессии сокращено до одной недели. Она открывается в пятницу и закроется 28 мая, сообщил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


Похожие новости


Китай активно развивает связанные с космосом военные возможности, усиливает подводный флот - Пентагон Азербайджан и Китай договорились расширить правовую базу для военного сотрудничества Министр обороны Азербайджана в Пекине обсудил вопросы ВТС с Китаем Министр обороны Китая вскоре посетит Азербайджан Министр обороны Азербайджана обсуждает в Китае вопросы ВТС Министру обороны Азербайджана показали продукцию китайской CETS İnternational

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]