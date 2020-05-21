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Экономику США ждет еще пара сложных месяцев, прежде чем начнется восстановление

Перспективы восстановления американской экономики зависят от того, когда будет остановлено распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе онлайн-встречи с представителями бизнеса.

Он отметил, при этом, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает все возможное, чтобы помочь экономике США справиться с кризисом.

"Невозможно сказать точно, когда и как бизнес вернется к работе, а потребители начнут возвращаться к открывающемуся бизнесу", - заявил Уильямс.

"Мой собственный прогноз - нам предстоит еще пара очень сложных месяцев. А затем, я полагаю, во втором полугодии текущего года, мы увидим, как экономика начнет восстанавливаться", - цитирует Уильямса MarketWatch.

"При всех тех изменениях, через которые мы проходим, можно быть уверенным в одном - в твердой приверженности Федрезерва принятию мер, которые ограничат экономические последствия пандемии и будут содействовать созданию условий для быстрого и устойчивого восстановления экономики", - сказал он.

Уильямс отметил, что ФРС приняла "быстрые и важные" меры для поддержания объемов ликвидности и стабилизации ключевых сегментов финансовой системы США.

Он также подчеркнул важность стимулирующей бюджетной политики, которая, по его словам, является "ключевым партнером" в реализации программ ФРС, обеспечивая финансовую поддержку, необходимую при огромном масштабе кредитных программ, которые осуществляет Федрезерв.

"С моей точки зрения, мы можем позволить себе гораздо более значительную поддержку экономики государством", - заявил Уильямс.

Он отметил, что гораздо больше опасается ослабления инфляции в США, чем ее роста.

Кроме того, Уильямс ожидает дальнейшего ухудшения ситуации на американском рынке труда. "Безработица в США в апреле достигла 14,7% - значения, которого я надеялся никогда не увидеть в своей жизни, и которое, вероятно, еще увеличится, прежде чем начать снижаться", - сказал он.

Уильямс, как глава ФРБ Нью-Йорка, всегда входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), при ежегодной ротации глав других ФРБ.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ФРБ, ОЦЕНКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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