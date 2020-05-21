АБИИ выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу против COVID-19

Грузия и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали кредитное соглашение по проекту быстрого реагирования на COVID-19 (Fast-Track Facility), в соответствии с которым республика получит 91 млн 340 тыс. евро, сообщил Минфин Грузии.

По информации пресс-службы ведомства, документ подписали министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и вице-президент АБИИ Константин Лимитовский.

В сообщении отмечается, что выделяемый АБИИ финансовый ресурс является софинансированием в рамках кредитного соглашения, подписанного Грузией 1 мая со Всемирным банком, по которому ВБ уже выделил Грузии пакет финансовой помощи в размере $80 млн.

"Цель бюджетной поддержки в 91 млн 340 тыс. евро - предотвращение в Грузии угроз, вызванных пандемией COVID-19, их выявление, реагирование и усиление национальной системы общественного здравоохранения", - говорится в пресс-релизе.

АБИИ - многосторонний банк развития, занимающийся инвестированием в создание устойчивой инфраструктуры и производства как в Азии, так и за ее пределами. Банк, создание которого было инициировано Китаем, начал работу в январе 2016 года.