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Финансы 21.05.2020 21:01

АБИИ выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу против COVID-19

Грузия и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали кредитное соглашение по проекту быстрого реагирования на COVID-19 (Fast-Track Facility), в соответствии с которым республика получит 91 млн 340 тыс. евро, сообщил Минфин Грузии.

По информации пресс-службы ведомства, документ подписали министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и вице-президент АБИИ Константин Лимитовский.

В сообщении отмечается, что выделяемый АБИИ финансовый ресурс является софинансированием в рамках кредитного соглашения, подписанного Грузией 1 мая со Всемирным банком, по которому ВБ уже выделил Грузии пакет финансовой помощи в размере $80 млн.

"Цель бюджетной поддержки в 91 млн 340 тыс. евро - предотвращение в Грузии угроз, вызванных пандемией COVID-19, их выявление, реагирование и усиление национальной системы общественного здравоохранения", - говорится в пресс-релизе.

АБИИ - многосторонний банк развития, занимающийся инвестированием в создание устойчивой инфраструктуры и производства как в Азии, так и за ее пределами. Банк, создание которого было инициировано Китаем, начал работу в январе 2016 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, АБИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]