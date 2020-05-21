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Внешняя политика 21.05.2020 20:15

Азербайджан направил Украине 23 тонны гуманитарной помощи в рамках борьбы с COVID-19

Украина получила из Азербайджана 23 тонны гуманитарной помощи в рамках противодействия распространению COVID-19, сообщает Офис президента Украины.

«Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и прочее медицинское оборудование», - отмечается в сообщении.

Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам состоявшегося 26 марта 2020 года телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Украина глубоко признательна Азербайджанской Республике и лично Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса», – отметил Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, подчеркнув, что этот шаг стал очередным свидетельством прочности стратегического партнерства между Киевом и Баку.

По случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и госпоже Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые сорочки.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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