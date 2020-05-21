Азербайджан направил Украине 23 тонны гуманитарной помощи в рамках борьбы с COVID-19

Украина получила из Азербайджана 23 тонны гуманитарной помощи в рамках противодействия распространению COVID-19, сообщает Офис президента Украины.

«Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и прочее медицинское оборудование», - отмечается в сообщении.

Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам состоявшегося 26 марта 2020 года телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Украина глубоко признательна Азербайджанской Республике и лично Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса», – отметил Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, подчеркнув, что этот шаг стал очередным свидетельством прочности стратегического партнерства между Киевом и Баку.

По случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и госпоже Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые сорочки.

А.Азизов