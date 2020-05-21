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Происшествия 21.05.2020 20:42

В Азербайджане арестовано 11 военных и гражданских лиц по делу получения взяток с рыболовов

В Азербайджане арестованы 6 высокопоставленных офицеров Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) по факту коррупции.

«В ходе проведенного расследования было установлено, что группа высокопоставленных офицеров Береговой охраны в 2013-2020гг, войдя в преступный сговор, злоупотребляли служебным положением, брали взятки за осуществление физическими лицами рыболовства на Каспии», - сообщают Служба госбезопасности и Генпрокуратура Азербайджана.

Возглавлял эту группу генерал-лейтенант Афган Нагиев, занимавший пост заместителя главы Госпогранслужбы и начальника Береговой охраны.

«Следствием было установлено, что собранные взятки каждый месяц членами группы передавались Нагиеву, который часть этих средств возвращал членам группы, - подчеркивается в совместном заявлении ведомств.

Решением Военного суда, все шестеро арестованы и отстранены от должности. Им предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление служебным положением) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц, находящихся в сговоре) Уголовного кодекса Азербайджана.

Кроме этого, по данному делу арестованы трое гражданских лиц, которые оказывали содействие членам группы в получении взяток.

СГБ и Генпрокуратура подчеркивают, что за получение взяток с рыболовов также арестованы два сотрудника системы МЧС Азербайджана, которым предъявлены обвинения по соответствующим статьям УК.

«В настоящее время следствие продолжает выявлять круг подозреваемых лиц по данному преступлению и привлечение их к ответственности», - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: ПОГРАНСЛУЖБА, ОФИЦЕРЫ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]