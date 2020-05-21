В Азербайджане арестовано 11 военных и гражданских лиц по делу получения взяток с рыболовов

В Азербайджане арестованы 6 высокопоставленных офицеров Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) по факту коррупции.
«В ходе проведенного расследования было установлено, что группа высокопоставленных офицеров Береговой охраны в 2013-2020гг, войдя в преступный сговор, злоупотребляли служебным положением, брали взятки за осуществление физическими лицами рыболовства на Каспии», - сообщают Служба госбезопасности и Генпрокуратура Азербайджана.
Возглавлял эту группу генерал-лейтенант Афган Нагиев, занимавший пост заместителя главы Госпогранслужбы и начальника Береговой охраны.
«Следствием было установлено, что собранные взятки каждый месяц членами группы передавались Нагиеву, который часть этих средств возвращал членам группы, - подчеркивается в совместном заявлении ведомств.
Решением Военного суда, все шестеро арестованы и отстранены от должности. Им предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление служебным положением) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц, находящихся в сговоре) Уголовного кодекса Азербайджана.
Кроме этого, по данному делу арестованы трое гражданских лиц, которые оказывали содействие членам группы в получении взяток.
СГБ и Генпрокуратура подчеркивают, что за получение взяток с рыболовов также арестованы два сотрудника системы МЧС Азербайджана, которым предъявлены обвинения по соответствующим статьям УК.
«В настоящее время следствие продолжает выявлять круг подозреваемых лиц по данному преступлению и привлечение их к ответственности», - отмечается в сообщении.
А.Азизов
Азербайджан направил Украине 23 тонны гуманитарной помощи в рамках борьбы с COVID-19
Президент Алиев: А что сделали главы Исполнительных властей?
Зампредседателя ФРС не исключает, что экономике США потребуются дополнительные стимулы
АБИИ выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу против COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Депутат парламента Молдавии заболел коронавирусом, все депутаты сдадут тест на COVID-19
Транспорт и магазины с 23 мая возобновляют работу в Киеве
Всемирный банк одобрил выделение Белоруссии 100 млн евро на проект по модернизации вузов
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Международная акция «#ВспомниПобеду» продолжается
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Банк Республика и IFC укрепляют сотрудничество в аграрном секторе
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог