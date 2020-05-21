AZAL доставили из Варшавы в Баку 100 граждан Азербайджана

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в четверг чартерным рейсом из Варшавы в Баку вернули на родину 100 азербайджанских граждан.
«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на родину. Так, 21 мая был выполнен чартерный рейс из Варшавы в Баку, который доставил 100 наших соотечественников», - сообщает авиакомпания.
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А.Азизов
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