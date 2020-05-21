Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу, сообщают американские СМИ.

По их сообщениям, во время общения с журналистами у Белого дома Трамп также заявил, что у него "хорошие отношения" с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по этому договору.

В этом же контексте американский лидер указал, что "есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение".

По его мнению, Россия "сама придет и выразит желание заключить сделку".