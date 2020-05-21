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Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу, сообщают американские СМИ.

По их сообщениям, во время общения с журналистами у Белого дома Трамп также заявил, что у него "хорошие отношения" с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по этому договору.

В этом же контексте американский лидер указал, что "есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение".

По его мнению, Россия "сама придет и выразит желание заключить сделку".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]