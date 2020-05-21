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Дальнее зарубежье 21.05.2020 22:02

В Испании впервые за два месяца - менее 50 летальных исходов от коронавируса за сутки

В Испании за последние сутки зарегистрировали 48 летальных случаев впоследствии заражения коронавирусом COVID-19, сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что впервые с 16 марта этот показатель - меньше 50 человек.

В общей сложности за время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 27,9 тыс. человек.

За последние 24 часа в Испании выявили 482 новых случая заражения.

С 21 мая ношение масок в Испании стало для всех обязательным в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра. Исключение составят дети до шести лет. В то же время власти все же рекомендуют носить маски детям в возрасте от трех до пяти лет.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]