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Дальнее зарубежье 21.05.2020 21:22

Сенат США утвердил кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Сенат США в четверг одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны, сообщают американские СМИ.

За его кандидатуру проголосовали 49 сенаторов, против него - 44.

Директор Национальной разведки - ключевая должность в американской администрации, так как он возглавляет все американское разведсообщество. Кроме того, он должен выполнять и функции советника главы государства.

Рэтклифф - республиканец, с 2015 года - член палаты представителей от Техаса. В прошлом году Трамп уже пытался сделать его главой Нацразвдедки, но тогда сам конгрессмен снял свою кандидатуру, так как многие политики критиковали его за фактически полное отсутствие опыта работы в разведке.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рэтклиффа в конце февраля этого года.

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Тэги: США, СЕНАТ, НАЦРАЗВЕДКА, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]