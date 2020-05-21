Зампредседателя ФРС не исключает, что экономике США потребуются дополнительные стимулы

Федеральной резервной системе (ФРС), а также Конгрессу США, вероятно, придется рассмотреть дополнительные меры для поддержки американской экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида.
"В зависимости от того направления, которое примет пандемия, а также от глубины и продолжительности вызванного ею кризиса, экономике США может потребоваться дополнительная поддержка в плане как монетарной, так и бюджетной политике", - заявил Кларида в ходе онлайн-мероприятия, организованного Нью-йоркской ассоциацией экономики бизнеса.
Он отметил высокую неопределенность в отношении перспектив американской экономики.
"Однако в одном я уверен: Федрезерв продолжит действовать настойчиво и активно, используя весь свой инструментарий, чтобы предоставить экономике необходимую поддержку в этот сложный период, а также сделает все возможное, чтобы восстановление экономики, когда оно начнется, было максимально мощным", - цитирует Клариду MarketWatch.
Ранее в четверг другой представитель ФРС - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс - выступил с таким же посылом, заявив об уверенности в "твердой приверженности Федрезерва принятию мер, которые ограничат экономические последствия пандемии и будут содействовать созданию условий для быстрого и устойчивого восстановления экономики".
Кларида ожидает, что экономика США начнет восстанавливаться "где-то после июня", и безработица начнет снижаться в это же время.
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