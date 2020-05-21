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Дальнее зарубежье 21.05.2020 21:56

Трамп захотел послать в космос критикующих его журналистов

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что с радостью бы отправил критикующих его журналистов на ракете в космос, чтобы отдохнуть от них хотя бы некоторое время.

Во время общения с журналистами у Белого дома Трамп сказал, что размышляет над возможной поездкой во Флориду на следующей неделе, чтобы понаблюдать за запланированным пуском ракеты SpaceX.

"Я надеюсь, что вы составите мне компанию", - сказал американский лидер, обращаясь к журналистам.

"Я бы хотел посадить вас на ракету и избавился бы от вас на время", - пошутил Трамп.

Президент США регулярно критикует ряд американских СМИ, обвиняя их в распространении "фейковых новостей" и постоянной и, по его мнению, необоснованной критике в его адрес. На пресс-конференциях он часто резко отвечает на вопросы, которые ему не нравятся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, ЖУРНАЛИСТЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]