Трамп захотел послать в космос критикующих его журналистов

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что с радостью бы отправил критикующих его журналистов на ракете в космос, чтобы отдохнуть от них хотя бы некоторое время.
Во время общения с журналистами у Белого дома Трамп сказал, что размышляет над возможной поездкой во Флориду на следующей неделе, чтобы понаблюдать за запланированным пуском ракеты SpaceX.
"Я надеюсь, что вы составите мне компанию", - сказал американский лидер, обращаясь к журналистам.
"Я бы хотел посадить вас на ракету и избавился бы от вас на время", - пошутил Трамп.
Президент США регулярно критикует ряд американских СМИ, обвиняя их в распространении "фейковых новостей" и постоянной и, по его мнению, необоснованной критике в его адрес. На пресс-конференциях он часто резко отвечает на вопросы, которые ему не нравятся.
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