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Транспорт и связь 22.05.2020 08:58

Берлин сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сожалеет о решении США выйти из договора по открытому небу.

"Я очень сожалею о намерении правительства США выйти из Договора по открытому небу. Договор является важной частью европейской архитектуры контроля за вооружением", - заявил Маас, которого цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, в последние годы со стороны России были "сложности в реализации договора".

"С нашей точки зрения это не оправдывает решения о выходе", - сказал Маас. По его словам, он неоднократно говорил об этом коллегам из Франции, Польши и США.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что США уведомили Великобританию о решении выйти из договора.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ДОГОВОР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]