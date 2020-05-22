Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Австралии в иностранной валюте на уровне "AAA", изменив его прогноз на "негативный" со "стабильного".
"Негативный" прогноз рейтингов отражает серьезное влияние, которое оказывает пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику и госфинансы Австралии, - говорится в пресс-релизе Fitch. - ВВП страны резко снизится в 2020 году, и рост государственных расходов в ответ на эпидемиологический и экономический кризис приведет к существенному бюджетному дефициту и резкому увеличению госдолга по отношению к ВВП".
Согласно прогнозу Fitch, ВВП Австралии сократится на 5% в 2020 году в связи с существенным спадом во втором квартале на фоне ограничения экономической активности с целью сдерживания распространения коронавируса.
Аналитики агентства ожидают, что экономика страны начнет постепенно восстанавливаться во втором полугодии 2020 года. В 2021 году ВВП Австралии вырастет на 4,8%, прогнозируют в Fitch.
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