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Дальнее зарубежье 22.05.2020 12:45

Fitch изменило на "негативный" прогноз рейтингов Австралии, оценивает снижение ВВП в 2020г в 5%

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Австралии в иностранной валюте на уровне "AAA", изменив его прогноз на "негативный" со "стабильного".

"Негативный" прогноз рейтингов отражает серьезное влияние, которое оказывает пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику и госфинансы Австралии, - говорится в пресс-релизе Fitch. - ВВП страны резко снизится в 2020 году, и рост государственных расходов в ответ на эпидемиологический и экономический кризис приведет к существенному бюджетному дефициту и резкому увеличению госдолга по отношению к ВВП".

Согласно прогнозу Fitch, ВВП Австралии сократится на 5% в 2020 году в связи с существенным спадом во втором квартале на фоне ограничения экономической активности с целью сдерживания распространения коронавируса.

Аналитики агентства ожидают, что экономика страны начнет постепенно восстанавливаться во втором полугодии 2020 года. В 2021 году ВВП Австралии вырастет на 4,8%, прогнозируют в Fitch.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, РЕЙТИНГ, ПРОГНОЗ-FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]