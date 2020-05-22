Жителям Германии нужно держаться в стороне от связанных с коронавирусом протестов, намеченных на эти выходные - Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас предупредил людей держаться подальше от демонстрантов, которые в эти выходные планируют организовать акции протеста против политики правительства по сдерживанию пандемии коронавируса COVID-19, сообщает издание The Guardian.
"Если радикальные экстремисты используют демонстрации для разжигания ненависти и разделения, то каждый должен держаться от них на расстоянии более полутора метров", - сказал Маас.
"Те, кто распространяют теории заговора по всему миру, без маски, без соблюдения минимальной дистанции, без какого-либо беспокойства о других, путают смелость со слепым гневом, а свободу с полнейшим эгоизмом", - добавил глава МИД.
По данным издания, среди протестующих - те, кто обвиняют правительство в создании вируса с целью установления диктаторского режима, а также противники прививок. Их гнев, в частности, направлен на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, министра здравоохранения Йенса Шпана, а также на вирусологов и эпидемиологов, которые их консультируют.
Ранее агенты национальных разведывательных служб предупреждали, что экстремистские группировки используют общественный страх вокруг ситуации с коронавирусом для того, чтобы заручиться поддержкой.
В прошлые выходные тысячи демонстрантов организовали протесты в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Штутгарте, Кельне и других городах.
На демонстрациях протестующие несли желтые звезды с надписями "принужденный" и "непривитый". Отмечается, что эти звезды похожи на отличительные знаки, которые должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в Германии выявлено более 179 тыс. случаев заражения, зафиксировано свыше 8 тыс. летальных исходов.
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