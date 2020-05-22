Порошенко вызван на допрос как свидетель по делу о незаконном перемещении через границу полусотни картин всемирно известных художников

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу, сообщает Бюро на своей странице в Фейсбук в пятницу.

"Сообщаем Порошенко о необходимости явиться в Государственный бюро расследований 11:00 26 мая 2020г на допрос в качестве свидетеля... Вас вызвали...в уголовном производстве... в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников",- говорится в сообщении.

ГБР осуществляет досудебное расследование в ряде уголовных производств, в которых Порошенко является свидетелем.