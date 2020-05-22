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Регион 22.05.2020 13:29

Ограничения на работу транспорта в Грузии сохраняются, несмотря на прекращение режима ЧП по коронавирусу - премьер

Запрет на работу муниципального транспорта, крупных торговых центров, спорткомплексов и ресторанов сохраняется в Грузии, несмотря на прекращение режима чрезвычайного положения по коронавирусу, который истекает 22 мая, заявил в пятницу на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, отмена чрезвычайного положения не означает, что в стране все хорошо и эпидемия коронавирусной инфекции побеждена.

"Хочу однозначно сказать, что на всех этапах главной задачей правительства была и остается забота сохранения жизни и здоровья граждан, поэтому никто не сможет препятствовать выполнению этой задачи", - сказал премьер-министр.

В пятницу парламент Грузии намерен принять закон, позволяющий правительству во время пандемии коронавирусной инфекции вводить новые запреты и ограничения без объявления чрезвычайного положения в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]