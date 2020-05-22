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Дальнее зарубежье 22.05.2020 13:47

В Индии за сутки выявлено рекордное количество случаев коронавируса - 6 тыс

Медицинские службы за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 с начала его вспышки в этой стране - примерно 6 тыс., сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

Таким образом, общее количество случаев достигло 118,5 тыс. Скончались 3 853 инфицированных человека.

Эти данные, напоминает The Guardian, поступили на фоне ослабления властями Индии режима изоляции. Этот режим был введен 25 марта, и продлевался до 31 мая, однако ограничительные меры были ослаблены в районах страны, где зафиксированы низкие показатели распространения COVID-19.

Кроме этого, власти штатов получили полномочия принимать собственные директивы по некоторым вопросам в условиях пандемии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]