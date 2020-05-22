Манат в январе-марте укрепился к рублю, лире и лари - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к валютам основных стран-партнеров укрепился в первом квартале 2020 года, исключение составляют швейцарский франк и японская йена, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-март.

Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в отчетный период на 10,6%, к казахстанскому тенге - на 18,4%, к российскому рублю - на 28%, к украинской гривне - на 17,6%, к грузинскому лари - на 14,8%.

По отношению к швейцарскому франку манат в отчетный период подешевел на 1,3%, к японской йене - на 0,8%.

При этом к доллару в январе-марте курс маната не изменился.

По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара со стороны банков в январе-марте 2020 года составил 1,6986 AZN/$1, курс продажи - 1,7027 AZN/$1.

В 2019 году манат укрепился по отношению ко всем валютам основных стран-партнеров за исключением российского рубля и украинской гривны.

А.Мамедов