Манат в январе-марте укрепился к рублю, лире и лари - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к валютам основных стран-партнеров укрепился в первом квартале 2020 года, исключение составляют швейцарский франк и японская йена, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-март.
Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в отчетный период на 10,6%, к казахстанскому тенге - на 18,4%, к российскому рублю - на 28%, к украинской гривне - на 17,6%, к грузинскому лари - на 14,8%.
По отношению к швейцарскому франку манат в отчетный период подешевел на 1,3%, к японской йене - на 0,8%.
При этом к доллару в январе-марте курс маната не изменился.
По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара со стороны банков в январе-марте 2020 года составил 1,6986 AZN/$1, курс продажи - 1,7027 AZN/$1.
В 2019 году манат укрепился по отношению ко всем валютам основных стран-партнеров за исключением российского рубля и украинской гривны.
А.Мамедов
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