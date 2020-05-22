Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу объявил о выделении финансовой поддержки в размере $132 млн штату Западная Бенгалия, который пострадал от урагана "Амфан", сообщила в пятницу газета Times of India.

По данным газеты, премьер принял такое решение после того, как в пятницу посетил Западную Бенгалию и вместе с главным министром штата Маматой Банерджи провел инспекцию наиболее пострадавших районов с воздуха.

После изучения ситуации премьер также заявил, что в штат будет отправлена команда экспертов для проведения "детального обследования ущерба, нанесенного циклоном "Амфан", и (оценки - ИФ) нынешней ситуации на пострадавших территориях".

"Будут рассмотрены все аспекты, связанные с восстановлением", - добавил Моди.

Как сообщает издание Hindustan Times, премьер не объявил сложившуюся ситуацию национальным бедствием, несмотря на просьбу Банерджи.

Отмечается, что шторм унес жизни 80 жителей Западной Бенгалии.

Накануне Банерджи сообщила журналистам, что семьи погибших получат помощь в размере 200 тыс. индийских рупий ($2,6 тыс.).

Times of India отмечает, что проливные дожди и штормовые ветра, сопровождающие ураган, нанесли также серьезный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству другого индийского штата - Ориссы.

Перед ударом урагана сотрудники индийской Национальной службы реагирования на стихийные бедствия из Западной Бенгалии и Ориссы провели эвакуацию около 450 тыс. человек.

В Бангладеш власти эвакуировали более 2 млн жителей, оттуда поступили данные о гибели 12 человек.

По данным метеорологов, "Амфан" является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч.

Ранее метеорологическая служба Би-би-си сообщала, что "Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.