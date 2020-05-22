Консорциум TAP начал тестирование албанского участка трубопровода

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP AG) начал тестовую закачку газа в участок газопровода TAP на территории Албании.

"Первый газ в среду начал поступать в 4-километровый участок трубопровода в Албании, между греко-албанской границей и до газоизмерительной станции TAP в Билиште. Это начальная стадия тестирования трубопровода, целью которой является обеспечение полной безопасности и готовности инфраструктуры к работе. После ввода в эксплуатацию этого участка, газ будет постепенно поступать в другие участки албанского трубопровода и в последующие недели и месяцы", - говорится в сообщении консорциума.

Вслед за Албанией начнется заполнение газом участка TAP в Италии.

TAP AG отмечает, что первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.

"Для обеспечения целостности и безопасности трубопровода как на этапе ввода в эксплуатацию, так и на этапе эксплуатации, TAP будет проводит круглосуточный мониторинг и регулярное патрулирование", - говорится в сообщении.

Тестовая закачка газа в TAP началась 25 ноября 2019 года. Первый газ стал поступать в 2-километровый участок трубопровода в Греции между рекой Эврос и компрессорной станцией в Кипи.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова