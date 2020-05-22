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Туризм 22.05.2020 13:20

Грузия с 1 июля откроется для туристов из стран с низким уровнем распространения COVID-19, с тревогой следит за ситуацией в Азербайджане - Минздрав

Грузия будет принимать иностранных туристов с 1 июля в первую очередь из стран с низким уровнем распространения коронавируса и только в соответствии с международными рекомендациями и в рамках предписаний грузинского Минздрава, заявил в пятницу на брифинге директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"В первую очередь мы будем принимать туристов из так называемых "зеленых" стран и "зеленых" транспортных коридоров, в которых уровень инфицирования населения Covid-19 относительно низкий. Иностранным туристам будут с нашей стороны предъявлены некоторые требования, касающиеся въезда в Грузию и их передвижения по стране", - сказал Гамкрелидзе.

Он заявил, что в Грузии с тревогой следят за ситуацией распространения Covid-19 в соседних странах - России, Турции, Азербайджане и Армении.

Он отметил, что требования к туристам будут вполне выполнимыми. В первую очередь это касается документов, подтверждающих отрицательный тест на коронавирус.

"Наверное, для туристов будет введен так называемый паспорт COVID-19, который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов", - сказал Гамкрелидзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]