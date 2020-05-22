Грузия с 1 июля откроется для туристов из стран с низким уровнем распространения COVID-19, с тревогой следит за ситуацией в Азербайджане - Минздрав

Грузия будет принимать иностранных туристов с 1 июля в первую очередь из стран с низким уровнем распространения коронавируса и только в соответствии с международными рекомендациями и в рамках предписаний грузинского Минздрава, заявил в пятницу на брифинге директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
"В первую очередь мы будем принимать туристов из так называемых "зеленых" стран и "зеленых" транспортных коридоров, в которых уровень инфицирования населения Covid-19 относительно низкий. Иностранным туристам будут с нашей стороны предъявлены некоторые требования, касающиеся въезда в Грузию и их передвижения по стране", - сказал Гамкрелидзе.
Он заявил, что в Грузии с тревогой следят за ситуацией распространения Covid-19 в соседних странах - России, Турции, Азербайджане и Армении.
Он отметил, что требования к туристам будут вполне выполнимыми. В первую очередь это касается документов, подтверждающих отрицательный тест на коронавирус.
"Наверное, для туристов будет введен так называемый паспорт COVID-19, который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов", - сказал Гамкрелидзе.
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