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Регион 22.05.2020 13:26

Долг мусульман - освободить Палестину, заявляет Хаменеи

Община мусульман имеет обязательство принести свободу на палестинские земли, заявил в пятницу руководитель Исламской Республики Ирана аятолла Али Хаменеи в речи, приуроченной ко Дню Иерусалима.

"День Аль-Кудса" или "День Иерусалима" в ряде мусульманских стран отмечают перед завершением Рамадана как день борьбы с сионизмом.

"Борьба за освобождение Палестины - это джихад на пути к Господу, и это долг и цель мусульман", - приводит слова Хаменеи агентство "Тасним".

"Цель этой борьбы - освобождение палестинских земель, от реки и до моря, и возвращение палестинцев на родину. Ограничить эту борьбу созданием правительства в уголке палестинских земель - особенно, тем унизительным способом, что фигурирует в идеологии бесстыжих сионистов - это ни свидетельство справедливой борьбы, ни свидетельство реализма", - пояснил он.

По словам Хаменеи, страны Запада, включая США, и международные организации не смогли удовлетворить чаяния палестинцев, однако Исламская революция в Иране открыла новую страницу в борьбе палестинцев. Он подчеркнул, что благодаря Тегерану баланс сил в Палестине изменился, и "сегодня сектор Газа может выстоять против агрессии сионистского врага и победить его". Также Хаменеи отдал дань уважения движению ХАМАС, Движению исламского джихада в Палестине и ливанскому шиитскому движению "Хезболла".

Одновременно Хаменеи напомнил, что позиция Тегерана по урегулированию ситуации в регионе остается неизменной - референдум с участием всех местных этноконфессиональных групп для определения политического будущего Палестины.

"Этот план демонстрирует, что повторяющиеся западные обвинения (против Ирана - ИФ) в антисемитизме полностью необоснованы. На основе этого плана иудеи, христиане и мусульмане Палестины посредством участия в референдуме определят политическую систему их страны", - добавил Хаменеи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года пообещал распространить суверенитет своего государства на все еврейские поселения, в том числе на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать долину Иордана.

Ранее на этой неделе палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что считает себя свободным от выполнения всех соглашений в сфере безопасности, действующих между палестинцами и Израилем и США.

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Тэги: ИРАН, ПАЛЕСТИНЦЫ, БОРЬБА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]