Количество заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 932, еще пятеро больных умерли

В Белоруссии по состоянию на 22 мая зарегистрировано 34 тыс. 303 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в пятницу.
Прирост за последние сутки составил 932 человека.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 (на 21 мая - 185) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там сообщили, что на 22 мая выздоровели и выписаны 12 тыс. 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 21 мая - 12 057).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 419 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
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