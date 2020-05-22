Банковская система Азербайджана в I квартале имела профицит ликвидности - ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 апреля 2020 года составляет 1 млрд 4,7 млн манатов.
"В первом квартале 2020 года Центробанк провел 24 депозитных аукциона и 7 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 1 млрд 4,7 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за январь-март 2020 года.
По данным ЦБА, на конец марта 2020 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 682,4 млн манатов, посредством размещения нот - 322,3 млн манатов. "Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 и 28 дней, через размещение нот - на 28, 84, 168 и 252 дней", - подчеркивает ЦБА.
Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 апреля 2020 года по сравнению с началом текущего года снизился на 5,8%.
Центробанк отмечает, что в I-ом квартале 2020 года банковская система имела профицит ликвидности. "Это, в свою очередь, повышало спрос на операции по стерилизации, проводимые Центробанком", - подчеркивается в обзоре.
Официальный курс на 22 мая: 1,7 манатов/$1
А.Мамедов
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Гейгельского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Азербайджан направил Украине 23 тонны гуманитарной помощи в рамках борьбы с COVID-19
Грузия с 1 июля откроется для туристов из стран с низким уровнем распространения COVID-19, с тревогой следит за ситуацией в Азербайджане - Минздрав
Прибывающие в Великобританию должны самоизолироваться на две недели или заплатить штраф
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Лукашенко требует продолжать разработку белорусских ракет-"трехсоток"
В странах Балтии за сутки выявлено 23 новых случая Covid-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
Международная акция «#ВспомниПобеду» продолжается
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог