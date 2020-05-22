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Финансы 22.05.2020 14:14

Банковская система Азербайджана в I квартале имела профицит ликвидности - ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 апреля 2020 года составляет 1 млрд 4,7 млн манатов.

"В первом квартале 2020 года Центробанк провел 24 депозитных аукциона и 7 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 1 млрд 4,7 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за январь-март 2020 года.

По данным ЦБА, на конец марта 2020 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 682,4 млн манатов, посредством размещения нот - 322,3 млн манатов. "Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 и 28 дней, через размещение нот - на 28, 84, 168 и 252 дней", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 апреля 2020 года по сравнению с началом текущего года снизился на 5,8%.

Центробанк отмечает, что в I-ом квартале 2020 года банковская система имела профицит ликвидности. "Это, в свою очередь, повышало спрос на операции по стерилизации, проводимые Центробанком", - подчеркивается в обзоре.

Официальный курс на 22 мая: 1,7 манатов/$1

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДЕПОЗИТЫ, НОТЫ, ОСТАТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]