Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ.

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

По различным данным, на борту могли быть не менее 90 человек.

Самолет рухнул на населенный район. На видеозаписях, появившихся в Интернете, можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над домами.