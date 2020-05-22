Президент Азербайджана провел видеоконференцию с руководством Signify

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел видеоконференцию с руководством компании "Signify" (ранее "Philips Lighting"), сообщает сайт главы государства.
В ходе видеоконференции, которая состоялась по инициативе "Signify", приняли участие исполнительный генеральный директор Эрик Рондолат, менеджер по странам СНГ Эрик Бенедетти и другие представители компании.
С азербайджанской стороны в ней также участвовал помощник президента Натиг Амиров.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Гейгельского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Азербайджан направил Украине 23 тонны гуманитарной помощи в рамках борьбы с COVID-19
Грузия с 1 июля откроется для туристов из стран с низким уровнем распространения COVID-19, с тревогой следит за ситуацией в Азербайджане - Минздрав
Прибывающие в Великобританию должны самоизолироваться на две недели или заплатить штраф
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Лукашенко требует продолжать разработку белорусских ракет-"трехсоток"
В странах Балтии за сутки выявлено 23 новых случая Covid-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
Международная акция «#ВспомниПобеду» продолжается
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог