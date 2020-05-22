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ТЭК 22.05.2020 14:21

Президент Азербайджана провел видеоконференцию с руководством Signify

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел видеоконференцию с руководством компании "Signify" (ранее "Philips Lighting"), сообщает сайт главы государства.

В ходе видеоконференции, которая состоялась по инициативе "Signify", приняли участие исполнительный генеральный директор Эрик Рондолат, менеджер по странам СНГ Эрик Бенедетти и другие представители компании.

С азербайджанской стороны в ней также участвовал помощник президента Натиг Амиров.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА, SIGNIFY


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]