Президент Азербайджана провел видеоконференцию с руководством Signify

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел видеоконференцию с руководством компании "Signify" (ранее "Philips Lighting"), сообщает сайт главы государства.

В ходе видеоконференции, которая состоялась по инициативе "Signify", приняли участие исполнительный генеральный директор Эрик Рондолат, менеджер по странам СНГ Эрик Бенедетти и другие представители компании.

С азербайджанской стороны в ней также участвовал помощник президента Натиг Амиров.

Б.Рустамбеков