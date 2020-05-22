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Дальнее зарубежье 22.05.2020 17:45

Премьер-министр Франции назначил второй тур муниципальных выборов на 28 июня

Глава правительства Франции Эдуард Филипп объявил в пятницу о решении провести второй тур муниципальных выборов в стране 28 июня.

"Мы считаем, что демократическая жизнь должна восстановиться в своих правах", - заявил он, выступая в правительственной резиденции - Матиньонском дворце.

Премьер напомнил, что французам еще остается избрать около 5 тыс. муниципальных советов.

"Мы представим 27 мая декрет, призывающий избирателей к урнам 28 июня", - объявил Филипп.

Первый тур муниципальных выборов состоялся во Франции 15 марта уже во время пандемии коронавируса. Через неделю должен был пройти второй тур, но его отложили в связи с обострением эпидемиологической обстановки.

На этот раз правительство готовит план "Б" на случай, если до конца июня случится скачок эпидемии. "Одновременно с этим декретом 27 мая будет представлен текст, предусматривающий на всякий случай перенос второго тура на январь следующего года самое позднее", - сообщил премьер-министр.

Филипп признал, что во французском политическом классе нет консенсуса по проведению выборов 28 мая, однако правительство решило взять ответственность на себя.

По его словам, пойти на голосование не опаснее, чем за покупками в магазин.

Выступивший вместе с премьером глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что на избирательных участках будут обязательными защитные маски и использование дезинфектанта для рук.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ТУР


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