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СНГ 22.05.2020 18:39

Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул он в разговоре, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский обратился к Ниинистё с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, СРЕДСТВА, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]