Путин требует наращивать объемы тестирования на коронавирус

Широкий охват тестирования на коронавирус и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, достигнутых в борьбе с пандемией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас, в период поэтапного выхода из режима ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Он рассказал, что за последние две недели общее число проведенных тестов увеличено почти на 3 млн. "Проводится порядка 240 тыс исследований в сутки. Как мы договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу. Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя", - сказал Путин.
По его словам, чтобы закрепить достигнутые успехи в борьбе с пандемией и не допустить отката назад, важно продолжать эту работу.
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