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СНГ 22.05.2020 19:04

Путин требует наращивать объемы тестирования на коронавирус

Широкий охват тестирования на коронавирус и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, достигнутых в борьбе с пандемией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас, в период поэтапного выхода из режима ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Он рассказал, что за последние две недели общее число проведенных тестов увеличено почти на 3 млн. "Проводится порядка 240 тыс исследований в сутки. Как мы договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу. Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя", - сказал Путин.

По его словам, чтобы закрепить достигнутые успехи в борьбе с пандемией и не допустить отката назад, важно продолжать эту работу.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]